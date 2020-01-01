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01 Ocak 2020 Çarşamba 00:05:06 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 00:06:30

Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu

Yahya ve Zeynep Ö. çifti Esra Erol’da programına başvurup 17 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kızları M.Ö.’nün, 23 Aralık 2019 tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi.

Ailenin, daha önce de kızlarının şuan da asker olan Yakup isminde bir şahısla kaçtığını, bulunarak eve getirildiğini şimdi de Yakup denilen şahıstan şüphelendiklerini belirtmesi üzerine Esra Erol ekibi harekete geçti.  Aile, daha önce Yakup denen şahısla kaçtığı köylerinde yaşayan Hasan isminde evli bir şahıs ile diyoloğu olduğu ve yanında çalıştığı, samimi dostluğu olduğu söylenen Pınar Y.’nin de isimlerini verince Esra Erol ekibi bu isimler üzerinde de araştırma başlattı.

Ekip, kızın kaybolmadan birkaç gün önce bir GSM numarasından arandığını tespit ederek aynı numaranın genç kızın kaybından sonraki günlerde kendi köylerinde yaşayan Hasan denen şahsı da aradığını tespit etti. GSM numarasının araştırılması sonucu daha önce oturdukları İstanbul Kumburgaz’da kuaförlük yapan Pınar Y. İsimli şahısın adresine ulaşıldı. 31 Aralık sabahı program ekibi, adrese gidip Pınar Y.’nin ikamet kaydının olduğu evde M.Ö.’yü buldu. Aynı gün canlı yayında M.Ö. ile beraber evinde bulunan Pınar Y. Esra Erol’da programına katılarak canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt verdi. Gelen yüzlerce ihbarda Pınar Y.’nin para karşılığı fuhuş yaptığı ve fuhuş yaptırdığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı, Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği ekipleri 17 yaşındaki M.Ö.’yü ifadesi alınmak üzere götürüldü. Pınar Y. ise Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği tarafından ifadesi alınmak üzere canlı yayında gözaltına alındı.

İHA

 

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