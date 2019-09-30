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30 Eylül 2019 Pazartesi 20:54:17 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:12:12

Esra Erol canlı yayınında eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Esra Erol'un yeni bölümünde Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı.

9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi çok şaşırttı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Ahmet'i gözyaşları içinde bırakan Büşra'nın o kararı....

9 ay önce eşini ve biri hasta iki çocuğunu bırakıp Nazmi Tekin'e kaçan Büşra, canlı yayında eşi Ahmet ile ilk kez karşı karşıya gelmişti..

Büşra'nın kaçtığı Nazmi Tekin de canlı yayına bağlanıp şok iddialarda bulunmuştu.

Bu iddiaların altından ise bambaşka bir şey çıktı. Nazmi Tekin, Büşra'nın eşinden boşanmasını istemediği ortaya çıktı. Gelen ihbarlar sayesinde Nazmi'nin Büşra'nın eşi Ahmet'in sigortasından yararlanmasını istediği öne sürüldü.

Öte yandan Nazmi'nin Büşra dışında başkalarıyla görüştüğü de ortaya çıktı.

Canlı yayına bağlanan 4 farklı kadının iddiaları üzerine Büşra, Nazmi Tekin'den ayrılma kararı aldı.

Bugünkü canlı yayında ise flaş gelişmeler yaşandı.

Nazmi ile ayrıldıklarını ilan eden Büşra, eşi Ahmet'i Nazmi'ye değişmeyeceğini söyledi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Büşra, Ahmet'ten ayrılmak istemediğini açıkladı.

9 ay önce eşi Büşra'ya bir şans verdiğini söyleyen Ahmet, "İhanetin ne telafisi olur ne de bahanesi olur beni 9 ay önce kaybetti" dedi. Bundan sonraki yaşantısını ailesinin yanında geçireceğini söyleyen Büşra, çocuklarının yanında olacağını söyledi.

Ahmet'in annesi Fadime, canlı yayına bağlanarak, "Oğlumu oraya ben gönderdim. Biz bundan bıktık. Bir an önce boşanmasını istiyorum. Eğer oğlum da barışırsa bir daha Hatay'a dönmesin. Sonuna kadar arkandayız, az mı çektin" dedi.

Boşanmak için Esra Erol'a başvuran Ahmet ise, bir gün bile evli kalmak istemediğini söyleyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

 

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