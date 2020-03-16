Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63), umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünün ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesindeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Elönü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Elönü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada Şaban Elönü'nün vefat ettiği evin bahçe giriş kapısı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Esra Elönü: Adli Tıp Kurumundan resmi açıklama yapıldı, sonuç negatif çıktı



Elönü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, babasının vefatıyla ilgili koronavirüs şüphesine rastlanmadığını söyledi.

Babasının Umre dönüşünde olduğu için koronavirüs tehlikesini göz önünde bulundurarak, temkinli davrandıklarını anlatan Elönü, "Babamın vefatından önce (Koronavirüs) ateş ve benzeri hiçbir bulgu yoktu, gayet iyiydi. Onun sonucunda da Adalet Bakanlığı, sağ olsunlar Adli Tıp Kurumunda devam eden süreci hızlandırdılar ve gelen sonuçlar negatif çıktı." diye konuştu.

Babasının kaybının ani olması nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirten Elönü, dostlarımdan koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adli Tıp Kurumundan resmi açıklama yapıldı, sonuç negatif çıktı. Adli Tıp Raporunda da şu anda sonuç 'doğal ölüm' olarak görünüyor. Cenaze işlemleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yarın defnedeceğiz ama hangi camide, ne zaman olduğu noktasında kamuoyunu bilgilendireceğim. Şu anda koronavirüs ile ilgili Allah'a çok şükür bir sıkıntı görünmüyor, sonuçların negatif çıkması içimizi rahatlattı. Sadece ani ve beklenmedik bir ölüm olduğu için çok üzüntülüyüz."

(AA)