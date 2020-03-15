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15 Mart 2020 Pazar 18:50:31 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 19:32:55

Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

Umre ziyaretinden dönen Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) hayatını kaybetti. Koronavirüs şüphesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Elönü, babasının test sonuçlarının negatif çıktığını ve ölüm sebebi için Adli Tıp raporu beklediğini ifade etti.

Gazeteci-Yazar Esra Elönü, Umre ziyaretinden dönen babası emekli imam Şaban Elönü'nün (63) vefatına ilişkin, "Babamın vefatından önce (Koronavirüs) ateş ve benzeri hiçbir bulgu yoktu, gayet iyiydi. Sonuçlar negatif çıktı." dedi.

Elönü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, babasının vefatıyla ilgili koronavirüs şüphesine rastlanmadığını söyledi.

Babasının Umre dönüşünde olduğu için koronavirüs tehlikesini göz önünde bulundurarak, temkinli davrandıklarını anlatan Elönü, "Babamın vefatından önce (Koronavirüs) ateş ve benzeri hiçbir bulgu yoktu, gayet iyiydi. Onun sonucunda da Adalet Bakanlığı, sağ olsunlar Adli Tıp Kurumunda devam eden süreci hızlandırdılar ve gelen sonuçlar negatif çıktı." diye konuştu.

Babasının kaybının ani olması nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirten Elönü, dostlarımdan koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adli Tıp Kurumundan resmi açıklama yapıldı, sonuç negatif çıktı. Adli Tıp Raporunda da şu anda sonuç 'doğal ölüm' olarak görünüyor. Cenaze işlemleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yarın defnedeceğiz ama hangi camide, ne zaman olduğu noktasında kamuoyunu bilgilendireceğim. Şu anda koronavirüs ile ilgili Allah'a çok şükür bir sıkıntı görünmüyor, sonuçların negatif çıkması içimizi rahatlattı. Sadece ani ve beklenmedik bir ölüm olduğu için çok üzüntülüyüz."

Şaban Elönü, Umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünün ardından bu sabah saatlerinde evinde hayata veda etmişti.

Elönü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldükten sonra evinin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edilmişti.

ESRA ELÖNÜ KİMDİR?

Esra Elönü, 1982 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Esra Elönü'nün annesi ev hanımı babası ise İmam Şaban Elönü'dür. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazansa da eğitimine devam etmedi.

Bir haber sitesinde yazarlık yapan Esra Elönü, aynı zamanda bir televizyon kanalında da programlar sundu. 2005 yılında Beyaz Dua Evi Çocukları, 2007 yılında Çekirdek Lokantası, 2009 yılında ise Hayy Aksi isimli kitaplarını çıkardı.

2012 yılında Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Süleyman Civliz ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir oğlu oldu.

AA

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