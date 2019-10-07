07 Ekim 2019 Pazartesi 17:30:00 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:30:34
Espiye Jandarma Komutanı gözaltında
Giresun’un Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., hakkında gözaltı kararı verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yüzbaşı Ö.A.’nın sorgusu sürüyor.
(DHA)
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