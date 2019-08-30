Eşkıyalar farklı dehşet aynı

Pendik'te trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, hamile kadın ve eşine saldırarak terör estiren baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Karaman’da benzer bir dehşet yaşandı. Ali Kartop’un (33) seyir halinde olduğu aracı, Çoğlu köyünde arıza yaptı. Kartop, otomobilini sağa çekti. Sürücünün aracına, T.Ş’nin (19) kullandığı otomobil çarptı.

EŞİNİN UYARISINA ALDIRMADILAR

Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi M.Ş. (16), Ali Kartop’a tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki silahını alan M.Ş, rastgele ateş açtı. Kartop’un ‘Eşim hamile’ uyarılarına rağmen ateş eden gözü dönmüş şahıs, 3 aylık hamile Hatice Kartop’u (30) elinden yaraladı. Ağabey T.Ş. de bu sırada sopayla sürücü Ali Kartop’u darp etti.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı çift, Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.Ş. ve kardeşi M.Ş. ise jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Karaman Adliyesi’ne sevk edilen M.Ş. tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrası tutuklanan sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel, çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Ali Kartop, ‘’Çok korktuk, her ikisinden de şikayetçiyim’’ diye konuştu.

‘Çocuğumun üstüne kapandım’

Hamile Hatice Kartop, “Arka koltukta oturan çocuğuma zarar gelmesin diye elimi kaldırdım. O sırada kurşun elime gelmiş.Telaşla çocuğumun üstüne kapandım. Her taraf kan olmuştu, yaralandığımı o zaman anladım” dedi.