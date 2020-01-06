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06 Ocak 2020 Pazartesi 09:30:03 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:32:44

Eskişehir'de kar tatili oldu mu? Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

Eskişehir'de kar tatili oldu mu? merak ediliyor. Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili açıklaması geldi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Detaylar haberimizde...

Eskişehir'de kar tatili oldu mu? sorusunun yanıtı Eskişehirliler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili açıklamasını merak ediyor. Son dakikika Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KÜTAHYA MERKEZDE SADECE TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR TATİL

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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