Eskişehir'de geri sayım bu sefer belediyenin yaptığı zam için sayıldı

Eskişehir de yeni yıla eğlenerek girdi. Vatandaşlar İsmet İnönü caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni yıl heyecanını yaşadı.

SUYA YAPILAN YÜZDE 60 ZAM, KUYRUĞA NEDEN OLDU

Geceye ise su yükleme noktalarında oluşan kuyruk damga vurdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zammının 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle birçok vatandaş zamsız su fiyatından yararlanmak için zamanla yarıştı.

Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, bir vatandaş ise geri sayım sırasında koşarak su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı. Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.

İHA