Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da önceden belirlenen 18 ayrı adrese 160 polisin katıldığı drone destekli operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 14 şüphelinin yakalandığı operasyonda, zanlıların uyuşturucu sakladığı anlar drone yardımıyla kaydedildi.
Gözaltına alınan şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 300,81 gram metamfetamin, 10,8 gram skunk, 37 uyuşturucu hap, 1,85 gram bonzai, öğütücü aparat, 3 tabanca, 10 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
(AA)
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