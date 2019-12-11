11 Aralık 2019 Çarşamba 10:30:43 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:31:55
Eski Yargıtay üyesi Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
(AA)
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