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16 Eylül 2019 Pazartesi 22:44:40 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:45:35

Eski vali yardımcısına FETÖ'den hapis

Eski Yozgat Vali Yardımcısı Eryılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Eryılmaz ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Eryılmaz, örgüt üyesi olmadığını, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

Uzun yıllar kamuda görev yaptığını, devletten başka bir yapıya hizmet etmediğini savunan Eryılmaz, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Eryılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Eryılmaz, 8 Temmuz 2018'da OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilmişti.

AA

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