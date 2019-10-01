Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen, aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubayların da olduğu 12 şüpheliden 7'sinin muvazzaf, 2'sinin ihraç, 1'inin emekli ve 2'sinin eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2 muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf 3 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Firari biri muvazzaf 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

(AA)