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09 Ocak 2020 Perşembe 09:24:38 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 09:54:23

Eski sevgilisinin bir erkek ile buluşmaya gelmesiyle deliye dönen adam ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da eski sevgilisi ile barışma noktasına giden adam, kadının bir erkek ile buluşmaya gelmesiyle deliye dönerek ortalığı birbirine kattı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

 Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Avcılar’da yaşandı. İddiaya göre, sevgili oldukları öğrenilen çift, yaklaşık bir hafta önce aralarında geçen tartışma nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bu durumdan memnun olmayan adam, barışmak için defalarca görüşme talep ederken, genç kız ise barışma isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra genç kız eski erkek arkadaşının, ısrarlarına dayanamayarak son kez görüşmeyi kabul etti. Çift Avcılar'da bir kafede buluşmak için sözleşti.

GENÇ KIZ FENALAŞTI

Görüşme talebini kabul eden genç kız, eski erkek arkadaşının kendisine zarar verebileceğini düşünerek yanında bir arkadaşıyla birlikte kafeye gitti. Ancak eski kız arkadaşının görüşmeye yanında bir erkekle geldiğini gören şahıs, deliye dönerek ortalığı birbirine kattı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıs, eski sevgilisinin yanında gelen erkeği tekme ve yumruklarla darp ederken, o anda eski sevgili ise fenalaştı.

HEM ESKİ SEVGİLİSİNİN  HEM DE YANINDAKİ ADAMI DARP ETTİ

İHA'da yer alan haberde genç kızın fenalaştığını gören çevredeki esnaflar, kafenin içine alarak genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada içeriye giren öfkeli eski sevgili ile genç kız arasında kavga başladı. Genç kızın, “Seni istemiyorum, git buradan” demesiyle çılgına dönen adam, kızı yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi. Kafede yaşanan eski sevgili dehşeti kameralara da saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerini arayan kız, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki şahsı alarak polis merkezine götürdü.

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