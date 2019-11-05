Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmaktayken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 14'ünü 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(AA)
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