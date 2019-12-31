Eski kaleci hastaneyi birbirine kattı
İstanbul Beylikdüzü’nde, yolda fenalaşan oğlunun kaldırıldığı özel hastaneye gelen baba İbrahim Hasançebi, oğlunun durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra hasta kayıt işleri için vezneye yöneldi.
Görevli kadın çalışanlar, Hasançebi’ye tedaviye devam edilebilmesi için hastanede yapılan işlemlerin ücretli olduğunu ve bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Bu bilgilendirmeye sinirlenen eski kaleci Hasançebi, “Bana paradan bahsetme, evladımı iyileştir” diyerek kadın çalışanlara vurmaya çalıştı. Hasançebi, nöbetçi acil servis doktoru Kemal T' ye da saldırdı. Polis, olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanları, Hasançebi’den şikayetçi olmadı.
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