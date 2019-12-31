Eski kaleci hastaneyi birbirine kattı

Görevli kadın çalışanlar, Hasançebi’ye tedaviye devam edilebilmesi için hastanede yapılan işlemlerin ücretli olduğunu ve bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Bu bilgilendirmeye sinirlenen eski kaleci Hasançebi, “Bana paradan bahsetme, evladımı iyileştir” diyerek kadın çalışanlara vurmaya çalıştı. Hasançebi, nöbetçi acil servis doktoru Kemal T' ye da saldırdı. Polis, olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanları, Hasançebi’den şikayetçi olmadı.