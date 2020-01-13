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13 Ocak 2020 Pazartesi 22:57:30 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 23:00:42

Eski eşini öldüren cinayet zanlısından kan donduran mektup!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 ay önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldüren şahıs hakkında iddianame hazırlandı.

Şahsın cinayet öncesinde yazdığı kan donduran mektuba iddianamede yer verildi. Zanlının, bıraktığı mektupta "Onu başkasıyla düşünemiyorum, bu duyguya dayanamıyorum. Bu 20 gündür vardı kafamda. Uygun zamanı bekliyordum" yazdığı belirtildi.

Koceli'de yaşanan bir cinayetle ilgili kan donduran son dakika haberi geldi. 16 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana gelen olayda Ayşe Acar (36), Mayıs ayında boşandığı K.T.'nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit'te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.'nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar'ın haber vermesi sonrasında K.T. iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar'ı kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde kalırken, kuzeni ve iş yerindeki güvenlik görevlisi K.T.'yi etkisiz hale getirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan K.T.'nin yapılan incelemelerde Acar'ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN GİDİYORUM, GİDERKEN AYŞE'Yİ DE GÖTÜRÜYORUM"

Cumhuriyet savcısı, eski eşini öldüren K.T. hakkında iddianameyi hazırladı. İddianamede K.T.'nin uzaklaştırma kararı aldığı döneme ait Ayşe Acar'ın verdiği ifade de ortaya çıktı. 3 Ekim 2019 tarihinde karakola yapmış olduğu şikayette Ayşe Acar'ın K.T.'nin kendisini arayarak, "Senin kafana bir şarjör mermi boşaltırım" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. İddianameye K.T. üzerinden cinayet sonrasında çıkan mektupta eklendi. K.T.'nin yazdığı mektupta, "Ben gidiyorum, giderken Ayşe'yi de götürüyorum. O her şeye rağmen iyi bir insan, hayat şartları bu hale getirdi. Onu başkasıyla düşünemiyorum, bu duyguya dayanamıyorum. Bu 20 gündür vardı kafamda. Uygun zamanı bekliyordum" yazdığı belirtildi.

CİNAYETİ İŞLEME SEBEBİNİ İFADESİNDE ANLATTI

K.T.'nin cumhuriyet savcısına verdiği ifadeler de ortaya çıktı. K.T.'nin ifadesinde, eski eşinin boşandıktan sonra başka erkeklerle görüştüğünü iddia ettiği ve Acar'ın bu durumu inkar ettiğini iddia ederek, bu nedenden dolayı eşini öldürmeyi düşündüğünü söylediği belirtildi. Hakkındaki iddianame kabul edilen K.T.'nin Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.

İHA

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