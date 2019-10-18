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18 Ekim 2019 Cuma 12:20:30 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 12:24:03

Eski eşini kızgın yağ ile yakan kişiye 23 yıla kadar hapis istemi

Küçükçekmece'de resmi nikâhsız olarak yaşadığı eski eşi Kübra T.'yi (28) bıçakla yaraladıktan sonra üzerine sıcak yağ döktüğü belirtilen Ersin Ü.'nün (40) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de resmi nikâhsız olarak yaşadığı eski eşi Kübra T.'yi (28) bıçakla yaraladıktan sonra üzerine sıcak yağ döktüğü belirtilen Ersin Ü.'nün (40) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DEHŞET İDDİANAMEDE ANLATILDI

Küçükçekmece'de 15 Eylül'de meydana gelen olay iddianameye göre; resmi nikahsız olarak 2015 yılından beri birlikte yaşamaya başlayan ve 2 çocukları olan Kübra T. ile Ersin Ü. arasında 9 ay önce geçimsizlik başladı. Kübra T. de Halkalı'ya taşındı. Olay günü  Ersin Ü. saat 21.30'da Kübra T. uyurken salonun açık olan camından içeri girdi. Ersin Ü., yanına geldiği Kübra T.'nin boynuna bıçağı tutarak 'Beni nasıl polise ihbar edersin' dedi ve ardından Kübra T.'yi sol dizinden yaraladı. Kübra T. evde keskin bir yanık kokusu hissedip, duman gördü ve çığlık atmaya başladı. Ersin Ü. de camı kapatarak Kübra T.'yi yatak ile duvar arasına boğazını sıkarak sıkıştırdı. Ersin Ü. önceden hazırladığı sıcak çaydanlığın içerisinde bulunan sıcak yağı da Kübra T.'nin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtı.  Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden 8 Ekim 2019 tarihli raporda eylem nedeniyle Kübra T.'nin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi. Savcılık, Ersin Ü.'nün husumetli olduğu Kübra T.'nin evine geceleyin onun izni olmaksızın bıçaklı bir vaziyette geldiğini, çaydanlık içerisinde yağ kaynatıp müştekiyi bıçakladığı ve kızgın yağı herhangi bir hedef gözetmeksizin müştekinin üzerine rastgele döktüğünü belirtti. Ersin Ü.'nün olay yerinden uzaklaştığını belirten savcılık, Ersin Ü.'nün eyleminin canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığını belirtti.

ŞÜPHELİNİN 23 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Küçükçekmece Başsavcılığı, şüpheli Ersin Ü.'nün "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapsini talep etti. Küçükçekmece Başsavcılığı, ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri uyarınca Ersin Ü. hakkında iddianame hazırlanması için fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladıktan sonra mahkemeye gönderecek. Dava kabul edilirse Ersin Ü. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

(DHA)

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