Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

Ankara’da Fadime T. (54), 6 yıl önce boşandığı eski eşi Rıza Işık (67) tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesiyle yaralanan Fadime T. hastaneye kaldırılırken, Işık ise gözaltına alındı.

Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’ndeki Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Işık 6, yıl önce boşandığı Fadime T. ve beraberinde ismi öğrenilemeyen çocuğu ile parkta karşılaştı. Eski eşinin yanına giden Işık, Fadime T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından cebinden bıçak çıkaran Işık, eski eşi Fadime T.’yi çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, Işık’ı engellemeye çalışırken, polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vucudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi ile yaralanan Fadime T.’yi Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Fadime T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR SALDIRGANI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Olayın ardından tepki gösteren vatandaşları kendinden uzaklaştırmak isteyen Işık, bıçağı boynuna dayadı. Bu arada bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamaya çalıştı. Bıçak darbesiyle kendisine de zarar veren Işık, çevrede toplanan öfkelin kalabalığın saldırısına uğradı. Linç edilmek istenen Işık'ı, kalabalığın elinden kurtaran polis, otomobille bölgeden uzaklaştırdı. Gözaltına alınan Rıza Işık’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KADINLAR HASTANEYE YÜRÜDÜ

Öte yandan olayı duyan bir grup kadın, Fadime T.’nin 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını düşünerek, hastane önünde toplandı. Yolu kapatıp sloganlar atan grubu uyaran polis, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara müdahalede bulundu. Kadınlar, bunun üzerine sloganlar atarak dağıldı. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA