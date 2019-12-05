  • Bist 100
    108965
  • Dolar
    5,7577
  • Euro
    6,3925
  • Altın
    272,7270
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Antalyaspor'da yönetimler ve bilanço ibra edildi Antalyaspor'da yönetimler ve bilanço ibra edildi
Ceren Özdemir'le ilgili çirkin paylaşıma gözaltı Ceren Özdemir'le ilgili çirkin paylaşıma gözaltı
Ceren'in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş Ceren'in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş
2020 yılına damgasını vurması beklenen dijital trendler açıklandı 2020 yılına damgasını vurması beklenen dijital trendler açıklandı
11 yıldır aranıyor! Bulana 100 bin dolar ödül 11 yıldır aranıyor! Bulana 100 bin dolar ödül
İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü İspanya'da kalbi 6,5 saat duran kadın hayata döndürüldü
İranlı şirketler Suriye'nin altyapısını yenileme projelerinde yer alacak İranlı şirketler Suriye'nin altyapısını yenileme projelerinde yer alacak
FETÖ'nün kara kutusu İbrahim Okur 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı FETÖ'nün kara kutusu İbrahim Okur 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak
Ceren'in babası Yılmaz Özdemir: Kızım hayat doluydu Ceren'in babası Yılmaz Özdemir: Kızım hayat doluydu
MSB: PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna EYP yerleştirdiği tespit edildi MSB: PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna EYP yerleştirdiği tespit edildi
Bursa'da eşini silahla öldüren cani koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı Bursa'da eşini silahla öldüren cani koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Deniz Türüç'ten dikkat çeken açıklama: Galatasaray gibi yapabiliriz Deniz Türüç'ten dikkat çeken açıklama: Galatasaray gibi yapabiliriz
Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım
Yıldız futbolcu Prijovic'tan 'Önceliğim Beşiktaş' açıklaması Yıldız futbolcu Prijovic'tan 'Önceliğim Beşiktaş' açıklaması
Mucize filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize filmi ne zaman hangi kanalda? Mucize filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize filmi ne zaman hangi kanalda?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti
TEM'deki zincirleme kazada otomobil otomobilin üzerine çıktı TEM'deki zincirleme kazada otomobil otomobilin üzerine çıktı
Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı! Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı!
Mucize Doktor Ferman'ın sırrı ne? Mucize Doktor Ferman kimdir? Mucize Doktor Ferman'ın sırrı ne? Mucize Doktor Ferman kimdir?
Alparslan Kuytul tahliye edildi Alparslan Kuytul tahliye edildi
TFF'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na kutlama mesajı TFF'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na kutlama mesajı
Dünya Sağlık Örgütü: En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor Dünya Sağlık Örgütü: En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor
Çin ile ABD ticaret anlaşması imzalıyor Çin ile ABD ticaret anlaşması imzalıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Aralık 2019 Perşembe 16:18:22 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 16:22:15

Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın: Yapma diye yalvardım

Samsun’da 20 yıllık eşi Saadettin Koyun (61) tarafından yumruklandıktan sonra üzerine kaynar su dökülen Düriye Koyun (54), o anları anlattı. Korkudan kapısını kilitli tuttuğunu söyleyen Duriye Koyun, "Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü, 'yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı" dedi.

Korkunç olay, 2 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin Koyun, 20 yıllık eşi Düriye Koyun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Saadettin Koyun, Düriye Koyun’a önce yumruk attı,

ardından da yere düşen kadının üzerine kaynar su döktü. Düriye Koyun, acı içinde feryat ederek yardım isterken, Saadettin Koyun evden çıkarak, kaçtı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLA NDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Düriye Koyun’u, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Koyun, tedaviye alınırken Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saadettin Koyun’u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan koca, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

‘SEN ÖLMEK İSTİYOR MUSUN?’ DEMİŞ

Taburcu edilen Duriye Koyun, hala çok korktuğunu bu nedenle evinin kapısını kilitli tuttuğunu anlatarak, "O gün eve çok sarhoş geldi. Alışveriş yapmış ama gereksiz şeyler almış. 'Neden bunları aldın?' diye sorunca ‘Sen ne demek istiyorsun?’ diyerek, yumruk attı. Yere yığıldım. ‘Sen ölmek istiyor musun?’ dedi. Eline bir çatal aldı, onu sakinleştirmeye çalıştım. Çaydanlığın içinde olan kaynar suyu üzerime döktü. 'Yapma' diye yalvardım ama saçımdan tutup, yere attı. Sakinleşsin diye özür diliyordum ama adamın cinnet geçirir gibi bir hali vardı. ‘Yandım, beni kurtarın’ diye bağırınca, komşularım duymuş ve kızıma haber vermiş” dedi.

‘ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ’

Kendisini o halde gören kızının sinir krizi geçirdiğini söyleyen Düriye Koyun, “İnsan çocuğunun annesine bunu yapar mı? Kızım daha sonra hem polisi hem de 112 Acil Servisi aradı. Gözaltına alındı, daha sonra serbest bıraktılar. Olaydan sonraki gün polis ekipleri, beni adliyenin doktoruna götürdü. Doktor raporu alındı. Eşim için tutuklama emri çıktı. Gazetecilere ‘Pişmanım, yanlışlıkla oldu, kapıya çarptı’ demiş. Onu görünce aklıma beni yaktığı o anlar geliyor. İyi ki tutuklandı, şeytan görsün yüzünü. Boşanmak için de gerekeni yapacağım. Hala çok korkuyorum, korktuğum için kapı ve pencereleri kilitliyorum” diye konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ