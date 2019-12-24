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24 Aralık 2019 Salı 19:06:08 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 19:07:28

Eşini sokak ortasında döven koca için istenen ceza belli oldu

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emrah Çilo için istenen ceza belli oldu. Olayı soruşturan savcının 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar ceza talebi ile hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım günü meydana gelen olayda, Emrah Çilo kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Görüntülerin tepki toplaması ile Emrah Çilo polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini döven Çilo hakkındaki soruşturmasını tamamlayan savcılık makamı 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianameyi sundu.  İddianamede Büşra Çilo'nun karakolda verdiği ifadesinde eşinin akraba ziyaretlerine sıcak bakmadığını ve çok kıskanç olduğunu söylediği ve olay günü kıskançlık nedeni ile tartıştığını söylediği belirtildi. Büşra Çilo'nun ifadesinde, "Yolda yürürken okulun önüne geldiğim sırada eşim arabayla geldi. Arabadan inerek, 'Eve gidelim, çocuğunu düşünmüyor musun, özür dilerim' dedi. Kabul etmeyince belime bir defa tekme attı, yüzüme de bir defa tokat attı. 'Gelmiyorsan gelme' dedi ve gitti. Eve hiç uğramadan İstanbul'daki babamın evine gittim" dediği öğrenildi.

Büşra Çilo'nun eşinden şikayetçi olmadığı belirtilen iddianamede, savcı ise 'eşe karşı kasten yaralama' suçunun şikayete ve uzlaşmaya bağlı olmadığını belirterek sanığın 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Eşine şiddet uygulayan Emrah Çilo'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA

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