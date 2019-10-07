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07 Ekim 2019 Pazartesi 19:47:25 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:04:08

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Mustafa Çay, gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Cevahir Çay ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Mustafa Çay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.

Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekibi, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Mustafa Çay, gözaltına alınırken, yaralı kadına gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)  

'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'

Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çay, adliyeye götürülürken basın mensuplarına, "Eşim beni aldatıyordu. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" dedi.

TUTUKLANDI

Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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