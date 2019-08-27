  • Bist 100
    96225.4
  • Dolar
    5,8266
  • Euro
    6,4742
  • Altın
    286,1080
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör örgütü PKK'ya Pençe indirilmeye devam ediyor Terör örgütü PKK'ya Pençe indirilmeye devam ediyor
Son Dakika... İçişleri Bakanı Soylu: 40 bin TL'lik hediye neymiş ben de arıyorum Son Dakika... İçişleri Bakanı Soylu: 40 bin TL'lik hediye neymiş ben de arıyorum
Son Dakika... Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli kapandı Son Dakika... Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli kapandı
Fenerbahçe, Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü
Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti
Eşinden boşanan kadının belası oldu! Arnavutköy'de kızının yanında başından vuruldu Eşinden boşanan kadının belası oldu! Arnavutköy'de kızının yanında başından vuruldu
Kızılyıldız'ın stadı önüne 'tank' yerleştirildi Kızılyıldız'ın stadı önüne 'tank' yerleştirildi
Selahattin Özdemir hayatını kaybetti! Selahattin Özdemir kimdir? Selahattin Özdemir hayatını kaybetti! Selahattin Özdemir kimdir?
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda
Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir
Suriye'nin sıfır noktasında hareketlilik Suriye'nin sıfır noktasında hareketlilik
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi
Türkiye yatırımlara yön veren ülke olacak Türkiye yatırımlara yön veren ülke olacak
Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim Akbank'tan konut kredisi faiz oranlarında indirim
İyimserler daha uzun yaşıyor İyimserler daha uzun yaşıyor
Büyük kriz kapıda: ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil Büyük kriz kapıda: ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil
Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı
Futbolcu Josef Sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı Futbolcu Josef Sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı
Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim?
12 Dev Adam, hazırlık turnuvasını üçüncü bitirdi 12 Dev Adam, hazırlık turnuvasını üçüncü bitirdi
35 yıldır tarihe ışık tutan saray: İshakpaşa 35 yıldır tarihe ışık tutan saray: İshakpaşa
Bakan Soylu açıkladı: Yurt içinde Terörist sayısı 600'ün altına düştü Bakan Soylu açıkladı: Yurt içinde Terörist sayısı 600'ün altına düştü
Terör örgütü YPG/PKK Türkiye sınırından çekildiği iddia edildi Terör örgütü YPG/PKK Türkiye sınırından çekildiği iddia edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ağustos 2019 Salı 14:50:32 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 15:11:36

Eşinden boşanan kadının belası oldu! Arnavutköy'de kızının yanında başından vuruldu

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu, Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu, Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNE VURDU

Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darbeden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Yaşanan bu anlarda Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

28 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Başından vurulan ve 28 gündür tedavi olduğu hastane de yaşam mücadelesi veren genç kadınla ilgili bu gün yakınları ve arkadaşları hastane önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

"İKİNCİ EMİNE BULUT OLMASIN"

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Hepimizi insanlığı üzdü bu durum. Şu an bu hastanede beyninde bir mermi çekirdeği ile 30 yaşında bir anne yatıyor. Bir cani onun kafasına kurşun sıktı. Kurşun sıkmadan önce de şiddetli darbetmiş. İkinci Emine Bulut olmasın diye burada toplandık. Ablası burada. 6 yaşında bir kızı var. Kızını okutmak istiyordu birinin yetiştirdiği cani evine zorla girip darbetti yavrunun olduğu ortamda kafasına mermi sıktı. Sözün bittiği yer bu ikinci Emine Bulut olmasın" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamayan abla İlknur Gültekin, yetkililerden kardeşi için destek istedi. Gültekin , " Kardeşim burada hastane de yatıyor nedir ne değildir belli değil. Kızı her gün 'annem gelecek annem ölmeyecek, anneme bir şey olursa ben nasıl yatacağım uyuyacağım' diyor. Annesinin resmini öpüyor. Bunu yapana idam istiyorum. Bizi yaktı kendi de yansın. Kardeşime doktor desteği bekliyoruz. Daha iyi hastanelerden daha iyi doktorlar bekliyorum kardeşime. çok kötü durumda her tarafı felçli, konuşamıyor, tanımıyor kimseyi, tamamen makinelere bağlı" dedi.

Eniştesi Zafer Gültekin ise, "Kendinden son derece zayıf bir insana kurşun sıkmak korkaklıktır, acizliktir" diyerek duruma tepki gösterdi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ