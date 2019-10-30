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30 Ekim 2019 Çarşamba 20:45:33 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 21:06:47

Eşi Zeynep Öztürk'ü zincirle boğmuştu! Kan donduran ifade ile vahşet anını böyle anlattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk’ü (45) elinden bıçakla yaralayıp, ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk’ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Öztürk, taraf avukatları ve maktul Zeynep Öztürk'ün yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Öztürk, olay anına kadar eşiyle boşanma aşamasında olduğunu ve daha önce de birkaç kez tartıştıklarını söyledi.

KAN DONDURAN İFADE, CİNAYET ANINI BÖYLE ANLATTI

Olay günü eşinin, iş yerine geldiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"(Ne işin var burada?) diye sorduğumda çocuğu görmeye geldiğini söyledi. Ben de 'Çocuğu görmek istiyorsan burada değil okulda görebilirsin.' dedim. Daha sonra tartışmaya başladık. Sesimiz dışarıya çıkmasın diye de dükkanın kepenklerini indirdim. Eşime, M.Y. ile yaptığı yazışmaları sordum. Beni 'Adam olsaydın da başkasına baktırmasaydın.' diye itti. Eşimi korkutmak için elime bıçağı aldım. Daha sonra elimi ısırdı ve bırakmadı. Boğuşma esnasında dükkanda kilo ile sattığımız zinciri eşimin boğazına doladım. Öldüğünü bilmiyordum, bayıldı sanmıştım. Eşimi çok seviyorum. Çok pişmanım."

Tanık olarak dinlenen maktulün babası Ahmet Adlı ise sanığın, kızını 10 yıl boyunca kendisine göstermediğini ve kızına kötü davrandığını ileri sürdü.

Sanığın oğlu ise annesinin, evliliği kurtarmak için çaba harcamadığını, babasına ve kendisine kötü davrandığını iddia etti.

Tanık olarak dinlenilen M.Y, müteahhit olduğunu, maktulü mahallede bulunan park kafede birkaç kez gördüğünü, parkın karşısında yaptığı binada daire satışları için numarasının olduğunu, Öztürk'ün bu numarayı arayıp daireleri sattığı takdirde komisyon alıp alamayacağını sorduğunu, ikisi arasında sadece daire satışı üzerinden konuşmalar yaşandığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, tanık olarak dinlenilmesi gereken E.A'nın adresinde bulunamamasından dolayı hakkında zorla getirilme kararı verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanık ifadesinin alınması için duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ SESSİZ EYLEM YAPTILAR

Öte yandan adliye önünde toplanan bir grup kadın, "Kadına şiddete son" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizlerle bir süre eylem yaptı.

Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde, cıvata dükkanı bulunan Ercan Öztürk, 23 Mart'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Öztürk'ü iş yerinde bıçakla yaraladıktan sonra zincirle boğarak öldürmüş, daha sonra polise teslim olmuştu.

AA

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