Eşi ve bebeğinin önünde damada infaz!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 yaşındaki Alperen Kahraman, alışveriş için cadde üzerinde yürürken, eşinin amcası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşi ve bebeğiyle yürüyen genç baba, ne olduğunu anlamadan kurşunların hedefi oldu. Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Açılan ateş sırasında yoldan geçen 2 kişi de seken kurşunlardan hafif şekilde yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşi ve bebeğinin önünde eşinin amcası olduğu kaydedilen kişi tarafından vurulan 19 yaşındaki genç öldü.
Korkunç olay, Çorlu’da Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, cadde üzerinde eşi Melisa Kahraman ve bebek arabasındaki bebeği ile bir süre yürüyen Alperen Kahraman, bir iş yerinin önüne geldiği sırada eşinin amcası olduğu kaydedilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan Alperen Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Açılan ateş sırasında yoldan geçen 2 kişi de seken kurşunlardan hafif şekilde yaralandı
SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen Durmuş Sepetçi adlı şüpheliyi olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek konu hakkında bilgiler aldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Alperen Kahraman’ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Bu arada genç babanın hayatını kaybettiği korkunç saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre eşi ve bebek arabasındaki bebeği ile cadde üzerinde yürüdüğü görülen Alperen Kahraman iş yerine gireceği sırada kameranın açısına giren Durmuş Sepetçi tarafından ateş edilerek vuruluyor. Alperen’in yere düştüğü anlarda eşi ise iş yerine sığınarak kaçıyor. Alperen’i vurduktan sonra iş yerine de giren şüphelinin daha sonra elindeki silahla çıkarak uzaklaştığı görülüyor. Gözlerinin önünde eşi vurulan ve bir süre iş yerinden çıkamayan Melisa Kahraman’ın katil zanlısı uzaklaştıktan sonra dışarıya çıkarak bebek arabasındaki bebeğini aldığı görülüyor. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
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