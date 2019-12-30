  • Bist 100
    114754
  • Dolar
    5,9428
  • Euro
    6,6630
  • Altın
    289,2550
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu! Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu!
2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı 2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı
2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı 2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı
Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü
THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi
'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek 'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek
Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı
Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor
İsrail 50 adet F-35 daha istiyor İsrail 50 adet F-35 daha istiyor
Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor
Hafter safındaki kirli ittifak Hafter safındaki kirli ittifak
Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı
Son bir yılda ABD, Çin ve Almanya, küresel serbest ticarette en çok kazanan ülkeler oldu Son bir yılda ABD, Çin ve Almanya, küresel serbest ticarette en çok kazanan ülkeler oldu
İran, ABD'nin Irak'ı vurmasına tepkili: Binlerce kilometre uzaktan bölgeyi kana buluyor İran, ABD'nin Irak'ı vurmasına tepkili: Binlerce kilometre uzaktan bölgeyi kana buluyor
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar
Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar
TOGG Türkiye'ye sordu: Sizin favoriniz hangisi? TOGG Türkiye'ye sordu: Sizin favoriniz hangisi?
Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması Simit Sarayı'ndan ortaklık açıklaması
Rusya: Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanması bizi kaygılandırıyor Rusya: Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanması bizi kaygılandırıyor
31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık? 31 Aralık vergi daireleri açık mı? 31 Aralık vergi daireleri kaça kadar açık?
Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı
Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin inşaatına 3 ay içinde başlanması bekleniyor Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin inşaatına 3 ay içinde başlanması bekleniyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:50:26 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:51:42

Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı

Samsun'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybetme ihtimali olan Elif Kesler (30), tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın ardından tutuklanan eşinden boşanmak istediğini belirten Elif Kesler, "Bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşti. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İstediğim tek şey; eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi" dedi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler, eşini dövdü. Mehmet Kesler, yaralanan Elif Kesler'i aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi Elif Kesler, hastanede tedaviye alındı.

SALDIRGAN EŞ TUTUKLANDI

Tedaviye alınan Elif Kesler'in kavga sırasında gözüne aldığı darbe üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

O ANLARI ANLATTI

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Servisi'nde tedavisi süren Elif Kesler, yaşadığı o anları anlattı. Ekonomik gücünün olmadığını ve sadece ailesinden manevi destek aldığını ifade eden Elif Kesler, "Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum, can güvenliğim yok. İstediğim tek şey her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi. Konuşurken bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşmeye başlamıştı. Kaçmak için dış kapıya doğru koşmaya başladım. İzin vermedi ve kapıyı geri kapattı. Çocuklar evdeydi ve o anlarda çığlık attılar. Apartmanda bağırdığım için çok sinirlendi ve beni içeri soktuktan sonra dövmeye başladı. Ben kötü bir şey yapmadım. Kötülük yapana bile bu ceza verilmez. Haftanın her günü çalışıyor, sadece pazar günü izinli. O günü de ava giderek değil, bizimle geçirmesini istedim. Bunda kötü olan ne var? Ben kötü olan ne yaptım? Şiddet uygulamak, konuşmaktan daha kolay geliyor ona. Çocukluğundan gelen bir psikolojik problemi olabilir. Bir an iyi, bir an kötü oluyordu. Şu an ihtiyacım olan tek şey çocuklarımın yanımda olması. Boşanmak istiyorum" dedi.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ