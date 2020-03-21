Eşi ile yufka açan adama destek mesajları yağdı

Koronavirüs nedeniyle başlatılan "evde kal" kampanyasına Denizlililer de destek verdi. Vatandaşların çağrıya kulak vermesi nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Evde kal çağrısına uyan Çameli Kızılyayla Mahallesi’nde ikamet eden Ramazan Arslan ise eşinin ve gelininin yufka açmasına yardımcı oldu. Arslan 50 adet yufka hamurunu açtı.

Evde kalmayı fırsata çeviren ve can sıkıntısını gidermek için eşine ve gelinine yufka açarak yardımcı olan Arslan’ı, oğlu cep telefonu ile kaydetti.

Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ramazan Arslan’a tebrik mesajları yağdı.

TGRT Haber