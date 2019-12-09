Eşi için 'kendini vurdu' demişti! Otopside gerçek ortaya çıktı

Olay Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8 Kasım günü akşam meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 4 aylık polis memuru Alper Doğan (24) evinde tabancasıyla ağır yaralandı. 1 yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan'ın çağırdığı ambulans ile Alpay Doğan Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri polis memurunun ölümü üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmada şahsın beylik tabancasından çıkan kurşunla öldüğü ve yanında sadece eşi olduğunu tespit etti. Polis bunun üzerine eşinin ifadesine başvurdu. Fadime Doğan ilk ifadesinde eşinin tabancasını temizlerken öldüğünü öne sürdü. Bunun üzerine adli tıpta yapılan ön otopside uzaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Polis bunun üzerine Fadime Doğan'ı gözaltına alıp, sorguyu derinleştirdi. Bunun üzerine Doğan, ikinci ifadesinde eşinin tabancanın mermilerini çıkardığını daha sonra da tabancayı kendisinin alarak "sıkayım mı" diye şaka yaptığını, eşinin de "vuramazsın, sıkamazsın" diye şaka yaptığını, kendisinin bunun üzerine tetiğe basarak mermi olmadığı için şaka amaçlı ateş ettiğini ancak içinde mermi olduğu için eşinin yaralandığını, hemen ambulans çağırdığını söylediği öne sürüldü. Bu ifadeden sonra Doğan adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

"5 YILDIR BİRBİRLERİNE AŞIKTI"

Bu arada, Alpay Doğan'ın cenazesi dün yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alarak Çaylı Mahallesi'nde toprağa verildi. Doğan'ın babası Mahmut Doğan ise oğlu ile gelininin 5 yıldır birbirini sevdiğini belirterek, "Gelinim oğlumun yolunu gözlerdi. Onlar birbirini çok seviyordu. Oğlumu gelinimin öldürdüğüne inanmıyorum. Gelinim benin yeğenim zaten. Bu olay bir kaza. Onlar birbirine doyamadı" dedi.

İHA