16 Temmuz 2019 Salı 16:55:43 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 17:21:45
Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüste yangın paniği
İstanbul Esenyurt ilçesi Saadetdere durağında metrobüste çıkan yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
İstanbul Esenyurt ilçesi Saadetdere durağında bir metrobüste yangın çıktı.
Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.
DHA
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