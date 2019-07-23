Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt’ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı.



Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi, 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı. Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)