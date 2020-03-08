08 Mart 2020 Pazar 09:15:24 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 09:26:24
Esenler'de gecekondu kül oldu
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Oruç Reis Mahallesi 590. Sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Gecekonduda çıkan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
AA - DHA
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