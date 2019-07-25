İstanbul Esenler'de ev yangını

Esenler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 203 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA