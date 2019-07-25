25 Temmuz 2019 Perşembe 08:32:06 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:36:52
İstanbul Esenler'de ev yangını
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 203 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
AA
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