01 Ocak 2020 Çarşamba 18:20:42 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 18:21:47
Esed rejimi İdlib'de okulu vurdu: 4'ü çocuk, 8 ölü
Esed rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Selame Abbud okuluna düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk, toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
Sivil Savunma olay yerinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, yaralılar yakın hastanelere sevk edildi.
Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyuluyor.
AA
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