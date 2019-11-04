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04 Kasım 2019 Pazartesi 18:39:37 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 18:40:19

Eş zamanlı düğmeye basıldı! 23 bin 102 ihlal tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 862 hız ihlali tespit edildi. Öte yandan Trafik polislerince 1-2 Kasım'da ülke genelinde yapılan denetimlerde, 75 bin 370 sürücüden 1482'sinin alkollü, 6'sının ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 2-3 Kasım'da hız denetimleri yapıldı.

Ülke genelindeki denetimlerde, 20 bin 862 hız ihlali belirlendi. Bu ihlallerin yüzde 65'i ihlali yapan sürücülerin bilgilendirilmesi suretiyle ve yüzde 35'i de araç plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü.

Denetimlerde 380 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 102 trafik kural ihlali tespit edildi.

ALKOL DENETİMİ

Trafik polislerince 1-2 Kasım'da ülke genelinde yapılan denetimlerde, 75 bin 370 sürücüden 1482'sinin alkollü, 6'sının ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 1-2 Kasım'da, ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 75 bin 370 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 1482 sürücünün alkollü, 6 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucu 1238 araç trafikten men edildi, 1452 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda tespit edilen 8 bin 87 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de sorumlular hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca yılın ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu; 147 bin 379 sürücüye alkol, 1536 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.

AA

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