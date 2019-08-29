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29 Ağustos 2019 Perşembe 21:57:33 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:09:01

Eş katili koca için, müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı. Kocası tarafından öldürülen Tuba Erkol'un vücudunda 46 bıçak darbesi bulundu.

Konya'da, bir hafta önce 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (40) hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 22 Ağustos tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, yaklaşık 1 ay önce şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen, olay günü mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocukylarının yanında eşine saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi. Araştırmada Bekir Erkol hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi. Bekir Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Bekir Erkol hakkında iddianame düzenledi. Savcılık, Erkol hakkında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameyi Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İÇİMİZE SU SERPİLDİ

Öldürülen Tuba Erkol'un ağabey Derviş Ceran, 'Hazırlanan iddianameden sonra içimize su serpildi. O cani gereken cezayı alacak"dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Bekir Erkol (40) hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame düzenlendiği belirtildi.

Dosyanın Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında olduğu ifade edilen açıklamada, cinayet zanlısının, eşi Tuba Erkol'u (37), 14'ü öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 46 bıçak darbesi ile yaraladığının tespit edildiği kaydedildi.

OLAY

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

(AA-DHA)

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