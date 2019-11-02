Erzurumluya kar sürprizi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağış kara dönüştü.

Hafta sonuna kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti.

Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İHA