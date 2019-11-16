Erzurum'da Kütüklü Göleti dondu

Erzurum’un Oltu ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki Kütüklü Göleti'nin yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluştu.

Özellikle yaz aylarında doğal güzelliğiyle vatandaşların piknik yapmak için tercih ettiği, 1800 rakımdaki göletin buz tutan yüzeyi, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler, yaban ördeklerinin de yaşadığı donmuş gölette bol bol fotoğraf çektirdi.

(AA)