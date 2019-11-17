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17 Kasım 2019 Pazar 13:24:13 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 13:40:56

Erzurum'da kendisini ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti

Erzurum'da hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğrayan Mete Esen (26), kendisini kurtaran köpekleri için keçi kesti. Hayatımı köpeklerime borçluyum diyen genç, "Onlara helal olsun" dedi.

Olay, 12 Kasım günü Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Taşkın ile birlikte arazide hayvanlarını otlatan Mete Esen, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kurtulmak için ağaca tırmanırken, ayının sol bacak ve kolundan yakaladığı çoban Esen’in imdadına köpekleri Karabaş, Zalım ve Muro yetişti. Esen, özellikle Karabaş’ın yoğun mücadelesi sayesinde ayının pençelerinden kurtulmayı başardı. Ayı kaçarken, ağabeyinin yanına gelen Taşkın Esen, sağlık ekiplerine haber verdi. Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mete Esen, eve döndüğünde köpeklerine ziyafet çekeceğine söz verdi.

Sol bacağı ve sol kolundan yaralanan Mete Esen, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen Esen, köpeklerine sarılıp, onlara teşekkür etti. Esen, verdiği sözünü yerine getirmek için keçilerinden birini kesip, etini köpeklerine elleriyle yedirdi.

Hayatını sadık dostlarına borçlu olduğunu belirten Mete Esen, Karabaş’a sarılarak, "İşte beni ayının elinden kurtaran köpeğim budur. Ayı saldırdığında Karabaş’a seslendim. Hayatımı köpeklerime borçluyum. Onlara helal olsun" diye konuştu.

(DHA)

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