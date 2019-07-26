Erzurum’da kadın elbisesi giyip, girdikleri marketten 50 bin TL değerinde sigara çaldılar

Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın elbiseli ve yüzleri maskeli 2 soyguncu güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin ön kapısından içeriye giremeyen hırsızlar arka tarafta bulunan pencerenin korkuluklarını sökerek buradan içeriye girdi. Sabaha iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi Mahmut Toprak, rafların dağıldığını fark edince güvenlik kameralarını izleyerek iş yerine hırsız girdiğini fark etti. İş yeri sahibi kısa sürede ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)