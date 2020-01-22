Erzincan'da gönüllü kadınlar İdlib'deki çocuklar için atkı ve bere örüyorlar

Erzincan'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde çalışan gönüllü genç kadınlar, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan çocuklara göndermek üzere atkı ve bere örüyor.

Gönüllü genç kadınlar, harçlıklarıyla aldıkları örgü malzemeleri ile hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri, İdlib'de yaşayan çocuklara gönderecek.

Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yurt genelinde Suriye'nin İdlib kenti için yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Kampanyaya Erzincan'dan da destek verdiklerini ifade eden Köroğlu, "Gönüllü gençlerimiz kendi imkanlarıyla, harçlıklarıyla biriktirmiş oldukları paralarla örgü, şiş ve diğer malzemeleri temin ederek, savaşta mağdur olan çocuklara atkı ve bere örmeye karar verdiler. 10 parmağımda 10 marifet atölyelerimizde bu atkı ve bereler bir an önce örülerek savaş mağduru çocuklara gönderilecektir." dedi.

Gençlik lideri Sibel Torunlar ise İdlib'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayacaklarını belirterek, "Elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Savaş, kardeşlerimizi soğukta bıraktı. Onların üşüyen ellerini ve yüreklerini bu ördüğümüz atkı, berelerle ısıtabilirsek ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Zehra Kütük de savaşın bir an önce sona ermesi temennisinde bulunarak, çocukların mağduriyetinin giderilmesi için herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

AA