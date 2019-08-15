Erzincan'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri turuncu listede aranan Ahmet Boyraz çıktı

Erzincan'da 12-13 Ağustos'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 Bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan; sözde Munzur Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Fikri kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu terörist; , 27 Ağustos 2015 tarihinde, Erzincan Kemah ilçesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının failidir." denildi.

AA