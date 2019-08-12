12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:33:08 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:39:40
Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
(AA)
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