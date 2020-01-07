Erzincan ve Bayburt göç aldı, Erzurum ise göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin 2016, 2017 ve 2018 yıllarında değişim ve dalgalanma gösteren eğitim, sağlık ve nüfus oranları 2019 yılı Aralık ayında açıklandı. Buna göre, 2017 ve 2018 yıllarında Erzincan ve Bayburt göç alırken Erzurum göç verdi. TRA1 bölgesinin 2018 yılı içerisinde göç aldığı nüfusun eğitim durumunu en fazla lise ve dengi meslek okulları oluştururken en az eğitim durumunu ise doktoranın oluşturduğu açıklandı.

EN AZ GÖÇ LİSANS VE DOKTORA DÜZEYİNDE YAŞANDI

TÜİK 2019 Aralık ayı verilerine göre Erzincan, Bayburt ve Erzurum en fazla lise ve dengi eğitimli göç aldı. Buna göre Erzincan ilkokul 4 bin 215, lise ve dengi meslek okulu 6 bin 33, yüksekokul veya fakülte 3 bin 354 ve doktora eğitimli 52 kişi göç alırken, Bayburt ilkokul bin 787, lise ve dengi meslek okulu 3 bin 309 yüksekokul ve fakülte bin 316, doktora eğitimli 32 kişi göç aldı. Erzurum’un ise ilkokul 4 bin 964, lise ve dengi meslek okulu 10 bin 502, yüksekokul veya fakülte 6 bin 625, doktora düzeyinde de 89 kişi göç aldığı açıklandı.

OKURYAZAR ORANINDA EN FAZLA DEĞİŞİM ERZİNCAN’DA OLDU

TÜİK’in 2019 yılı Aralık ayında açıkladığı 3 yıllık okuryazar oranında yüzde 1,2 artış ile Erzincan oldu. Erzincan 2016 yılında yüzde 93,9, 2017 yılında yüzde 94,9 2018 yılında ise yüzde 95,1 olarak değişim gösterdi. Bayburt yüzde 0,2 ile Erzurum ise yüzde 0,7 oranında artışla kayıtlara geçti. 2017-2018 yıllarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da Erzincan’da ilkokul 13, ortaokul 10, ortaöğretim 9 olurken Bayburt’ta ilkokul 15, ortaokul 10, ortaöğretim 12 oldu. Erzurum’da ise, ilkokul 16, ortaokul 13 ve ortaöğretim 11 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ÖLÜM DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre 2018 yılı içerisinde en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarında yaşandı. Buna göre, Erzincan’da dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 39,5, solunum sistemi hastalıkları yüzde 10,4, sinir sistemleri ve duyu organları hastalıkları yüzde 6,2 diğer hastalıklar yüzde 11,8, iyi ve kötü huylu tümörler yüzde 21,6 iç salgı bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar yüzde 6,9 dışsal yaralanma ve zehirlenmeler yüzde 3,7 olarak hesaplanırken, Bayburt’ta da dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 41,4, solunum sistemi hastalıkları yüzde 15, sinir sistemleri ve duyu organları hastalıkları yüzde 15, diğer hastalıklar yüzde 3,4 iyi ve kötü huylu tümörler yüzde 20,3, iç salgı bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar yüzde 4,2 dışsal yaralanma ve zehirlenmeler yüzde 3,2 olarak kaydedildi. Erzurum’da ise, dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 36,2, solunum sistemi hastalıkları yüzde 12,3 sinir sistemleri ve duyu organları hastalıkları yüzde 4,6 diğer hastalıklar yüzde 14,8 iyi ve kötü huylu tümörler yüzde 22,5 iç salgı bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar yüzde 5,5 dışsal yaralanma ve zehirlenmeler yüzde 4 olarak 2018 yılı verilerine göre kayıtlara geçti.

İHA