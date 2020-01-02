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02 Ocak 2020 Perşembe 09:59:45 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 10:21:52

Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı

Erzincan’da toplu taşımaya yeni yıl zammı yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin toplu taşıma ücretine 25 kuruş zam yapılırken, sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine ise 35 kuruş zam yapıldı. Can Kart kullanmayan vatandaşların tam bilet ücreti 3 lira oldu.

Yeni yılla birlikte Erzincan’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin toplu taşıma ücretlerine 25 kuruş zam yapılırken sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine ise 35 kuruş zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 1 lira 75 kuruş ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 2 lira ödeme yapacaklar. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 2 lira 25 kuruş ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 2 lira 60 kuruş ödeme yapacak. 2020 Ocak ayı itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları tam bilet ücreti olan 3 lira ödeyerek kullanacaklar. 2019 yılı içerisinde 11 milyon 400 bin vatandaşa hizmet verildiğini kaydeden Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, 2020 yılı Ocak ayından itibaren Can Kart kullanan öğrencilere 25 kuruş sivil vatandaşlara da 35 kuruş zam yapıldığını söyledi.

"HİZMET AKSAMADAN DEVAM ETSİN"

Hizmette yaşanan aksaklıkları vatandaşların bildirmesi gerektiğini ifade eden Albayrak, "Erzincan’da toplu taşıma bilindiği gibi teşkilat altında toplandı. Erzincan Belediyesi ile kent içi ulaşımı ortaklaşa yürütüyoruz. 2019 yılında toplam 11 Milyon 400 bin kişiye toplu taşıma hizmeti verdik. Bunların içinde 65 yaş ve engelli vatandaşlarımızın taşıması konusu da var. Bu da yaklaşık 2 milyon 350 bin kişi gibi bir rakama denk geliyor. Erzincan’ın tamamına hizmet ettiğimiz için zaman zaman hizmette bazı aksaklıklar olsa da kayda değer bir aksaklık yaşanmadı. Bu sistemin hizmet noktasında daha ileriye gitmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Erzincanlı hemşerilerimizde bu sisteme başından beri sahip çıkıyor ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmet anlamında yaşadıkları aksaklıkları var ise ihbar numaralarımız araçlarda ve kart dolum yerlerinde var. Bunlarla ilgili bize ulaşsınlar. Bize bilgi versinler. Bizler anında tespit edelim ve gereğini yapalım. Hizmet aksamadan devam etsin. Aksaklıkların tespit edilmesi vatandaşlarımızın kart kullanımı ile alakalıdır. Aksaklıkları tespit anlamında daha çabuk neticeye gidebilmemiz için Can Kart temin etmeleri gerekir" diye konuştu.

“KART İLE NAKİT ARASINDA 40 KURUŞ FARK VAR”

2020 Ocak ayında gelen zamla ücret tarifesi hakkında bilgiler veren Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, "Kart kullanımı ekonomik oluyor. Kart kullanımı ve nakit hizmet arasında 40 kuruşluk bir fark var. Aktarmalarda, yüzde 50 indirimden faydalanırlar. 2019 yılında kartlı biniş 2 lira 25 kuruştu, 2 lira 75 kuruşta nakit ile binişti. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle yeni gelen zamlarla birlikte kartlı biniş 2 lira 60 kuruş, nakit ile biniş ise 3 lira oldu. Öğrencilere de 25 kuruş bir zam yapıldı. Sizde takdir edersiniz ki burası bir işletme. Buranında bir giderleri var. Ayrıca çalışan 185 çalışanımız var. Bunların maaşlarında asgari ücretin artışı da bize mali yönden külfet getiriyor. Erzincan halkının burada ki ücret artışını hoş görü ile karşılayacağını düşünüyorum. Hepimize hayırlı olsun. Mümkün olsa da hiç artış yapmadan bu hizmeti sürdürebilsek ama Türkiye’de ki ekonomik şartlar belli bu da fiyat artışını da zorunlu hale getiriyor" dedi.

İHA

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