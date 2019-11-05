05 Kasım 2019 Salı 15:23:30 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 15:24:56
Erik çekirdeği davasında karar çıktı
Tuzla'da 12 yaşındaki bir çocuğu attığı erik çekirdeğinin aracına isabet etmesi nedeniyle darp eden sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanığa kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Cezada haksız tahrik indirimi yapıldı.
Tuzla'da 12 yaşındaki bir çocuğu attığı erik çekirdeğinin aracına isabet etmesi nedeniyle darp eden sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanığa kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Cezada haksız tahrik indirimi yapıldı.
(Habertük)
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