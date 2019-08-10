10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:39:37 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12:37
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
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