Epilepsi nöbetinde yandılar

  • Bist 100
    104392
  • Dolar
    5,7680
  • Euro
    6,3564
  • Altın
    271,2290
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Arabasının yanına geldiğinde şoke oldu! 'Keşke yaksalardı' Arabasının yanına geldiğinde şoke oldu! 'Keşke yaksalardı'
İran: Bölge meseleleri bölge ülkeleri ve halkları tarafından çözülmelidir İran: Bölge meseleleri bölge ülkeleri ve halkları tarafından çözülmelidir
Kültür ve Turizm Bakanı: Milli Sarayları Müzekart kapsamına alıyoruz Kültür ve Turizm Bakanı: Milli Sarayları Müzekart kapsamına alıyoruz
Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı
ALES sınavı ne zaman? ALES giriş belgeleri indirme ekranı haberimizde ALES sınavı ne zaman? ALES giriş belgeleri indirme ekranı haberimizde
FETÖ'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında! FETÖ'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında!
Bakan Varank: Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü Bakan Varank: Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü
Bakan Koca açıkladı: Özel bir daire başkanlığı kurulacak Bakan Koca açıkladı: Özel bir daire başkanlığı kurulacak
MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı
Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında
Okullar ne zaman tatil olacak? Okullarda birinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullarda birinci ara tatil ne zaman?
Uluslararası Ankara marka buluşmalarında geri sayım başladı Uluslararası Ankara marka buluşmalarında geri sayım başladı
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,4 arttı Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,4 arttı
Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi
DEAŞ'ın hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı DEAŞ'ın hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı
Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye önerildi Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye önerildi
ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini alamadı ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini alamadı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nijerya U17'den beğendiği 4 futbolcuyu takip ediyor Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nijerya U17'den beğendiği 4 futbolcuyu takip ediyor
Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı
Epilepsi nöbetinde yandılar Epilepsi nöbetinde yandılar
İngiltere Premier Lig'de Domagoj Vida'yı isteyen takım sayısı 4'e çıktı İngiltere Premier Lig'de Domagoj Vida'yı isteyen takım sayısı 4'e çıktı
Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı
Gürbüz Çapan’dan aşçıya 'balık’ dayağı! Gürbüz Çapan’dan aşçıya 'balık’ dayağı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Kasım 2019 Perşembe 09:48:20 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 10:53:01

Epilepsi nöbetinde yandılar

Iğdır’da banyo yaparken nöbet geçirince annesinin elinde bulunan kovaya vurup, içindeki sıcak suyun üzerine dökülmesine neden olan epilepsi hastası Melek Paça (7), yaralandı. Ardahan’da da epilepsi hastası Enes Koç (20), kahvaltı sırasında nöbet geçirince çaydanlığı üzerine devirdi. Her iki yaralı, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan Yıldız ve Yunus Paça çiftinin epilepsi hastası kızları Melek, banyo yaptığı sırada nöbet geçirip annesinin eline vurunca sıcak su üzerine döküldü. Ailesi tarafından Tuzluca Devlet Hastanesi'ne götürülen Paça, ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren küçük Melek’in bir an olsun yanından ayrılmayan annesi Yıldız Paça (34), "Kızım 6 yıldır epilepsi hastası. Birçok doktora götürdük fakat hastalığına çare bulamadık. Meleğimi banyoda yıkıyordum. Şofbenden sıcak su aldığında gelen nöbetle elime vurdu ve kovadaki sıcak su üzerine döküldü. İki bacağı ve sağ kolu yandı. Eşimin de yardımı ile hastaneye götürdük. Şimdi tedavisi Erzurum'da devam diyor. Kızım bir taraftan yanıkların verdiği acıyı çekerken, bir taraftan da sık sık nöbetler geçiriyor. Tek isteğim yanıklarının bir an önce iyileşmesi" dedi.

ÇAYDANLIK ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan Gülnaz- Tuncay Koç çiftinin iki çocuğundan olan Enes Koç da annesinin hazırladığı kahvaltı masasında nöbet geçirdi. Nöbet sırasında dengesini kaybeden Enes Koç, çaydanlığı devirdi. Üzerine dökülen sıcak suyla sırtı ve bacakları yanan Enes Koç, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tek isteğinin oğlunun bir an önce iyileşmesi olduğunu belirten Gülnaz Koç, "Kahvaltı yapıyorduk. Enes o sırada nöbet geçirdi ve masada üst üste duran çaydanlık üzerine devrildi. Çok üzgünüm. Tek isteğim bir an evvel iyileşip taburcu olması" diye konuştu.

Servis doktorları sıcak su nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde bir ve ikince derece yanıklar bulunan Melek Paça ve Enes Koç'un tedavilerinin devam ettiğini, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu belirtti.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ