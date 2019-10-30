Epilepsi hastası öğrenciye dayak

Mardin'deki Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda, iddiaya göre sınıf öğretmeni E.U.K, yaramazlık yaptığı iddiasıyla 4. sınıf öğrencisi Yüksel D'yi dövdü.

DARP RAPORU ALDI

Öğrencinin durumu anlattığı babası Mehmet D, sağlık merkezine gidip darp raporu aldı ve okula gidip idarecilerle görüştü. İdarecilerin soruşturma başlatılacağını söylemesi üzerine şikayetçi olmayan Mehmet D. evine döndü. Mehmet D, bir süre sonra öğretmen hakkında soruşturma başlatılmadığını öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baba Mehmet D, oğlunun olayı kimseye anlatmaması için öğretmeni tarafından da korkutulduğunu savundu. Okul yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten Mehmet D, ilgililerin cezalandırılmasını isteyerek “Birçok yerinde dayak izini gördüm. Sırtında morluklar vardı. Öğretmenle görüştüğümde de bana 'Ben sinirli biriyim. Biraz kızdım' diyerek kendini savundu” dedi.