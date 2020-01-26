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26 Ocak 2020 Pazar 10:47:35 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 10:51:02

Enkazdan çıkarılan Miraç'ın annesi de hastanede hayatını kaybetti

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depreminden bir acı haber daha geldi. Enkazdan çıkarılan anne Pınar Dişli, 12 yaşındaki oğlu Miraç gibi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Elazığ’daki depremde yıkılan Mavi Göl Apartmanı'ndan 12 saat sonra sağ kurtarılan 6 aylık hamile anne Pınar Dişli, 12 yaşındaki oğlu Miraç gibi hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ Maden ilçesindeki Gezin beldesi de depremden en çok etkilenen yerler arasında. Çöken 20 daireli Mavi Göl Apartmanı'ndan 12 saat sonra sağ kurtarılan 6 aylık hamile anne Pınar Dişli ve 12 yaşındaki oğlu Miraç hastanede hayatlarını kaybetti.

NTV'nin haberinde yer alan iddiaya göre bina 2011'de meydana gelen Van depreminde hasar gördü ancak o tarihten bu yana hiçbir şey yapılmadı.

6.8'LİK DEPREMDE YIKILDI

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

BABA KURTARILDI

Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı.

ENKAZDAN ÇIKARILDI AMA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı. 6 aylık hamile Pınar Dişli'nin de hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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