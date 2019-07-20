Engin seferberliği

Olay Almus ilçesine bağlı Çifte Tekke Yaylası'nda meydana geldi. Hayvancılık yapan Nefse ve İsa Çelikdemir çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Engin, önceki gün saat 15.00 sıralarında, otlayan hayvanları geri getirmek için sisli havada çadırdan ayrıldı.

HAYVANLAR GERİ GELDİ

Yaklaşık 2 saat sonra, hayvanların tek başlarına geldiğini gören ailesi bir süre aradıkları oğullarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gece saatlerinde olay yerine jandarmaya ait Bora timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı gece boyunca süren arama çalışmaları dün de devam etti. Bölgede havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, henüz Engin'in izine rastlanmadı.

HAVA ŞARTLARI ZORLUYOR

Kayıp çocuğu arama çalışmalarına katılan bölge sakinlerinden Tahir Karaca, “Yayladaki arkadaşlarımızın çocuğu, dün saat 15.00 sıralarında hayvanlar arazide otlatıldığı için yanına gitmiş. Elverişsiz hava şartlarından arazide yolunu kaybetmiş. Dün akşamdan beri aralıksız olarak tüm güvenlik güçlerimizle beraber bizler de aramaya devam ediyoruz” dedi.