  • Bist 100
    104695
  • Dolar
    5,6977
  • Euro
    6,2143
  • Altın
    268,9650
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi' 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'
10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı 10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı
Ruslar Türkiye'ye hayran Ruslar Türkiye'ye hayran
İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı
Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı
DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe
Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak
Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez
''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu ''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır? Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır?
'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi 'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi
Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var
İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz
Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 12:26:43 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 12:28:06

Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, engellilerin, tuvalet, abdest alma yeri, rampa ve asansör gibi fiziki ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenen cami sayısı 19 bin 923'e yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde özellikle 2012'den beri "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" yaklaşımıyla yürütülen yeniden düzenlenme çalışmaları devam ediyor.

İlk etapta her il ve ilçede en az bir caminin bütün engelli gruplar göz önünde bulundurularak yeniden inşa edildiği çalışma kapsamında her camide engellilere uygun tuvalet, abdest alma yeri, rampa veya asansör yapılması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Engelsiz cami, engelsiz ibadet" temasıyla düzenlendiği söyledi.

Bu etkinliğin camilerin fiziki şartlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve toplumsal bilincin oluşması amacıyla yapıldığını belirten Albayrak, özellikle 2012'den beri camilerin engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi çalışmasına yoğunlaştıklarını dile getirdi.

"Engelsiz cami sayısı her geçen gün artacak"

Camilere engelli arabası ve sandalyesiyle gelen vatandaşların huzurla ibadet yapabilmeleri için çalıştıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 19 bin 923 camimiz engelli erişimine uygun. Cami sayımızı 90 bin kabul edersek yüzde 20 civarlarında. Engelli erişimi için standartlara uygun rampa bulunan 13 bin 768, abdest alma yeri/lavabo bulunan 7 bin 491, asansör olan 860 ve işaret dili ile hutbe okunan 48 cami var. Bu sayılar her geçen yıl artacak."

Albayrak, her hafta cuma vaazı ve hutbesinin işitme engelliler için sosyal medyada yayımlandığını belirterek, "Ayrıca 462'si görme, bin 55'i işitme, 357'si öğrenme güçlüğü yaşayan, 869'u ortopedik engelli olmak üzere toplam 2 bin 743 engelli Kur'an kurslarımızda din eğitimi alıyor." dedi.

Cami çevrelerinin düzenlenmesi

Albayrak, engellilerin sosyal devlet politikalarıyla hayatın içinde daha fazla yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki teması olan 'Cami ve Hayat' projesinin bir diğer gayesi de camilerimizin bu donanımlarının artırılıp engelli kardeşlerimizin en azından evlerinden camiye gelip orada rahatlama, hayata bağlanma, cami ortamında dinlenme ve farklılık oluşmasına vesile olmasıdır. Bunun için de camilerimizin sadece içinin değil çevresinin de engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için çalışıyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ